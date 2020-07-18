» نجوم لن تتخيلهم.. صورة نادرة لعدد من الفنانين

18 يوليه 2020 - 10:27 ص

تداول رواد مواقع الواصل الاجتماعي صورة نادرة تجمع عددا من الفنانين، والتي حظيت بتفاعل كبير من بين رواد مواقع التواصل.

وتظهر الصورة كلا من الفنان : " نبيل الحلفاوي يسري مصطفي هادي الجيار شعبان حسين نور الشريف ولطفي لبيب".

وعقب انتشار الصورة علق الفنان نبيل الحلفاوي قائلا : " بيلونوها ليه؟ سيبولنا ذكرياتنا على طبيعتها".

وعلق أحد رواد تويتر على الصورة قائلا : " حلوين جدا بس لطفي لبيب فصلني ربنا يشفيه".

وعلق آخر : " صورة جميلة لكن أول مرة أعرف إن المجموعة الرائعة دي مثلت وهم في هذا السن".

كما علق آخر : "فعلا جميلة . لكن ، لماذا لم يذكر التاريخ والمناسبة؟".