أخيرا.. روحاني يعترف: 25 مليون عدد مصابي كورونا

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إيران

روحاني

كورونا

اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني بإعداد المصابين بفيروس " كورونا" المستجد في بلاده بعد إنكاره واستمراره في التهرب من إعلان الأعداد الحقيقية ليؤكد أنها وصلت إلي 25 مليون مصاب إيراني .

وأضاف إيران في تصريحاته الصحفية للصحافة المحلية بأن تقديرات وزارة الصحة تشير إلي إصابة 25 مليون إيراني و وفاة ما يقارب من 14 ألف شخص ، لافتا إلي أنه أكثر من 200 ألف إيراني قد أدخلوا المستشفيات منذ بدأ تفشي الفيروس .

وأكد روحاني أن السلطات الصحية تشير إلي أنه قد يصاب 30 أو 35 مليون إيراني آخرين ، مما يعني إصابة 31 % من السكان حيث يبلغ عدد السكان 81 مليون شخص .

وتشير الأرقام الرسمية في إيران إلي إصابة 269 ألف شخص فيما تجاوزت أعداد الوفيات 13 ألف .

 


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