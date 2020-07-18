  • السبت 18 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر12:24 م
Advertisements
بحث متقدم
أيمن نور

بلاغ للنائب العام ضد أيمن نور يتهمه بالخيانة والتحريض ضد مصر

أمير الكويت

أول تصريح رسمي بدخول أمير الكويت للمستشفى

فضائح ترامب.. بيع مليون نسخة في يوم واحد

فضائح ترامب.. بيع مليون نسخة في يوم واحد

مرتضى منصور

بلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس الزمالك

ارشيفية

أخيرا.. روحاني يعترف: 25 مليون عدد مصابي كورونا

بالفيديو.. إبراهيم عيسي: الأزهر أفكاره "داعشية"

إبراهيم عيسى منفعلا : السينما النظيفة " مشروع سلفي"

تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن لعن أردوغان

تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن لعن أردوغان

سد النهضة

وزير الخارجية الأسبق: 2011 السبب في بناء سد النهضة

صورة كنيسة بإيطاليا

المفتي: يجوز بناء الكنائس من مال المسلمين

مرتضى منصور

مرتضى منصور: هعمل برنامج اسمه الساعاتي

بلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس الزمالك

قضايا وحوادث

مرتضى منصور
مرتضى منصور

متابعات- محمد إبراهيم

أخبار متعلقة
#

بلاغ للنائب العام ضد أيمن نور يتهمه بالخيانة والتحريض ضد مصر

#

بلاغ عاجل للنائب العام ضد ابنة هشام سليم المتحولة لرجل

#

بلاغ ضد وزير الاتصالات للنائب العام

#

بلاغ للنائب العام ضد انتصار وبدرية طلبة

بطولات

بلاغ

مرتضى منصور

الاهلى

سمير صبرى

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ جديد للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رئيس نادي الزمالك، لتهديده أمن وسلامة الدولة.

وقال المحامي في بلاغه نلتمس إصدار أمر لاتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده للتحقيق في البلاغ التالي: "يحتمي المبلغ ضده (رئيس نادي الزمالك) بالحصانة البرلمانية لارتكاب كل جرائمه (المالية والبلطجة والسب والقذف والترويع والتهديد والتنمر بل امتد نشاطه واختراقه وضربه بعرض الحائط للقانون بأن أصبح يهدد الامن العام وسلامة واستقرار الدولة والترويع بأن قال بالصوت والصورة في تسجيل تليفزيوني "اتقي الله يا خطيب في مصر، بالضغط اللي عمال تعمله، مضيفا "إيه النتيجة يعني من الضغط ده؟ إن هيترفع عني الحصانة زي ما بتقول وحبس مرتضى؟ في مجلس نواب محترم "، وواصل "حتى لو وصلت للنتيجة ديه فاكر أنصاري اللي بالملايين هيسبوك؟ ما أعتقدش".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فضيحة مالية جديدة تهز لبنان
» محامية:مبتز زوجته بالصور الفاضحة مهدد بهذه العقوبة
» فايلر يحسم مستقبل "عمار" بصفوف الأهلى
» بعد نوتردام.. حريق هائل بكاتدرائية تاريخية في فرنسا
» مسئول : ليس منطقيا ارتفاع أسعار هذا الشيء
» نجوم لن تتخيلهم.. صورة نادرة لعدد من الفنانين
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ اليوم
» مذيعة الجزيرة تثير الجدل بعد حديثها المفاجيء عن صدام حسين
» اتصال مفاجيء يجبر عفاف مصطفى على حذف إساءتها لـ عبد الرحمن أبو زهرة
» الحضري يلوم وائل جمعة على تصرف قام به .. فما هو؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية