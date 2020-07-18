  • السبت 18 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر12:25 م
Advertisements
بحث متقدم
أيمن نور

بلاغ للنائب العام ضد أيمن نور يتهمه بالخيانة والتحريض ضد مصر

أمير الكويت

أول تصريح رسمي بدخول أمير الكويت للمستشفى

فضائح ترامب.. بيع مليون نسخة في يوم واحد

فضائح ترامب.. بيع مليون نسخة في يوم واحد

مرتضى منصور

بلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس الزمالك

ارشيفية

أخيرا.. روحاني يعترف: 25 مليون عدد مصابي كورونا

بالفيديو.. إبراهيم عيسي: الأزهر أفكاره "داعشية"

إبراهيم عيسى منفعلا : السينما النظيفة " مشروع سلفي"

تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن لعن أردوغان

تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن لعن أردوغان

سد النهضة

وزير الخارجية الأسبق: 2011 السبب في بناء سد النهضة

صورة كنيسة بإيطاليا

المفتي: يجوز بناء الكنائس من مال المسلمين

مرتضى منصور

مرتضى منصور: هعمل برنامج اسمه الساعاتي

فضائح ترامب.. بيع مليون نسخة في يوم واحد

الحياة السياسية

فضائح ترامب.. بيع مليون نسخة في يوم واحد
فضائح ترامب.. بيع مليون نسخة في يوم واحد

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

الهند.. 20 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

#

أسعار الدولار اليوم الأربعاء في ختام التعاملات

#

كورونا.. أعلى معدل للإصابات في يوم واحد بالإمارات

#

"ترامب" يكشف سر إعلان إصابة مليون شخص بكورونا في أمريكا

ترامب

كتاب جديد

مليون نسخة

ماري ترامب

عقب رفض القضاء الأمريكي منع طباعة كتاب جديد عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتبته ابنة شقيقه بيعت في اليوم الأول من طرحه في أسواق الولايات المتحدة، أكثر من 950 ألف نسخة من كتاب.

 ويقدم الكتاب الذي يحمل عنوان : (أكثر مما ينبغي وغير كاف أبدا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم؟) والذي ستنشر نسخته الفرنسية في أكتوبر المقبل، دونالد ترامب على أنه مريض بالكذب وشخصية نرجسية.

كما تتهم مؤلفة الكتاب ماري- ابنة شقيق ترامب-  وهي طبيبة نفسية، الرئيس الأمريكي بأنه ساهم في إضعاف والدها فريد ترامب.

وقد توفي فريد ترامب ، وهو الشقيق الأكبر لدونالد ترمب، في العام 1981 عندما كان يبلغ 42 عاما بعد تعرضه لنوبة قلبية ربطتها عائلته بإدمانه الكحول منذ عشر سنوات.

وكان فريد جونيور يعيش تحت ضغوط أسرته التي دفعته للعمل مع والده في تطوير العقارات في حين كان يطمح إلى أن يصبح طيارا.

ويقع الكتاب في 240 صفحة، والذي يشير إلى أن ترامب تأثر بشخصية والده "المعتل اجتماعيا" والذي أشاع بيئة مؤذية وصادمة بالنسبة لعائلته في المنزل.

وتكشف ماري ترامب أيضا في كتابها خفايا أجواء "العائلة المسمومة" كما شهدتها في منزل جديها.

من جانبه قال الناشر سيمون وشوستر إن ماري تصف "صدمات وعلاقات مدمرة وخليطا مأساويا من الإهمال والإساءة".

وأضاف أن ماري ترامب هي الوحيدة من عائلة ترامب المستعدة لقول الحقيقة حول واحدة من أقوى العائلات في العالم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فضيحة مالية جديدة تهز لبنان
» محامية:مبتز زوجته بالصور الفاضحة مهدد بهذه العقوبة
» فايلر يحسم مستقبل "عمار" بصفوف الأهلى
» بعد نوتردام.. حريق هائل بكاتدرائية تاريخية في فرنسا
» مسئول : ليس منطقيا ارتفاع أسعار هذا الشيء
» نجوم لن تتخيلهم.. صورة نادرة لعدد من الفنانين
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ اليوم
» مذيعة الجزيرة تثير الجدل بعد حديثها المفاجيء عن صدام حسين
» اتصال مفاجيء يجبر عفاف مصطفى على حذف إساءتها لـ عبد الرحمن أبو زهرة
» الحضري يلوم وائل جمعة على تصرف قام به .. فما هو؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية