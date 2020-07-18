أول تصريح رسمي بدخول أمير الكويت للمستشفى

18 يوليه 2020 - 12:05 م

أعلن الديوان الأميري في الكويت أن أمير البلاد دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح قد أعلن دخول الأمير الشيخ صباح الأحمد المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية، سائلا المولى جل وعلا أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية.

يذكر أن مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي كان قد وجه أمس رسالة طمأنينة للشعب الكويتي بشأن صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.

وكتب الغانم على حسابه في تويتر :" ماكو إلا العافية .. للتو تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو أمير البلاد كما جرت العادة يوم الخميس.. وأقول لأهل الكويت الطيبين اللي لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه،، تطمنوا، والدنا بخير وصحة وعافية.

وأضاف أنه في الأسبوع المقبل سيجري سموه فحوصاته الطبية الروتينية ،، و نسأل العلي القدير أن يحفظه و يبقيه ذخرا للبلاد و العباد مع ولي عهده الأمين.