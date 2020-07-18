» "السيسى" يجتمع بوزير الداخلية

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قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع صباح اليوم السبت، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

يأتي هذا في الوقت الذي ينتظر فيه ضباط الشرطة خلال أيام اعتماد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات وزارة الداخلية الكبرى، والتى تشمل عددا من مديرى الأمن ونوابهم إضافة إلى قيادات الصف الثانى والثالث من مديرى الإدارات والمصالح، وتشمل رتب العميد والعقيد بكل قطاعات وزارة الداخلية.


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