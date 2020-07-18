كيف يحمي " البروكلي" الجسم من السرطان

18 يوليه 2020 - 02:16 م

يعتبر " البروكلي" من الخضروات الأساسية علي بعض الموائد لكن لا يعرف الكثيرون الفوائد الصحية الكبيرة له.

و يحتوي " البروكلي" علي فيتامين ب 9 " حمض الفوليك وبيتا كارولين ونسبة عالية من مضادات الأكسدة مما يجعله مثالي لوقاية الجسم من السرطان و يحسن عمل الجهاز الهضمي كما يساعد في علاج الإمساك.

كما أشار خبراء التغذية إلي أنه يحتوي علي سعرات حرارية قليلة حيث تعطي 100 جرام منه 34 سعر حراري فقط و من الأفضل تناوله مع اللحوم والأسماك حيث لا يعمل علي زيادة الوزن ويحسن عمل الأمعاء ويقيها من الإصابة بالأمراض السرطانية .

ومن أهم فوائده أيضا أنه يساعد علي إطالة الشباب والتخلص من الوزن الزائد ، وينصح بتناوله مطبوخ علي البخار لمدة 3 إلي 4 دقائق أو وضعه في ماء مغلي للحفاظ علي فوائده و طعمه .