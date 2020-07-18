» اقترب من كسر بالعمود الفقري.. هذا ما حدث لفنانة شهيرة

18 يوليه 2020 - 02:17 م

ألزمت الفنانة الأردنية زين كرزون، بالبقاء في الفراش لمدة أسبوع كامل، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة في منطقة الظهر، حيث أصيبت بشد عضلي كاد أن يصل لكسر بالعمود الفقري.

وقالت زين كرزون، في مقطع فيديو تم تداوله : "مساء الخير يا حلوين.. أنا لسة جايه من عند الدكتور.. أنا ممنوعة من الحركة والجلوس والشغل لمدة أسبوع.. راح أحكلكن القصة.. وأنا بالمزرعة شديت الشرشف راح ضرب ومسك في ظهري".

وأضافت: "فجأة حسيت إن الجزء العلوي عندي بعمودي الفقري راح على اليمين.. اللي يشوفه راح يقول هاد ظهرها انكسر.. قعدت أصرخ كثير من الألم"؛ مستطردة: "رحت للدكتور عطاني إبر ومسكنات لكن والله بحس بآلم الله ما يكتبه على أحد.. وقالي إني لازم أنام على جانبي الشمال أو ظهري لمدة أسبوع ما أتحرك".

وتابعت في حديثها: "وأنا هلاء بحجر منزل.. ممنوعة من سواقة العربية.. من الوقوف والقعود كله بسبب الشرشف.. كبست مرة راح ضرب.. يالله على الوجع.. الحمد لله يارب اجت على قد هيك.. أنا حبيت أطمنكم وأقولكم عن سبب غيابي على السوشال ميديا.. انتوا أهلي وبشكركم".