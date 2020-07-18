الاثنين القادم بدء محو أمية 143 قرية في 11 محافظة

18 يوليه 2020 - 02:25 م

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن تنفيذ مبادرة "حياة كريمة بلا أمية" بالتعاون مع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار في القرى المستهدفة من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تنفذ المرحلة الأولي في 143 قرية ضمن 11محافظة

وأضافت القباج علي تصريحات صحفية نشرتها " المصري اليوم " أن مبادرة حياة كريمة بلا أمية تدخل حيز التنفيذ بداية من الاثنين المقبل في 25 قرية بمحافظة البحيرة، لافتة إلي أن الوزارة تلتزم في هذه المبادرة بإتاحة قاعدة بيانات (الأميين) لكافة فروع الهيئة بالمحافظات، على أن تشمل القوائم أسماء الأميين والرقم القومي وعناوين إقامتهم، وتلتزم بإعداد قوائم بأسماء المرشحين للعمل في فصول محو الأمية كمدرسين، وتوفير المدرسين من مكلفات الخدمة العامة، ومستفيدات تكافل وكرامة من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة للعمل في المشروع.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة تلتزم بإعداد قائمة الدارسين بالشرائح العمرية 16 عاما فأكثر، كاملة البيانات (الاسم/الجنس/السن/الحالة التعليمية) وفقا للنموذج المعد لذلك، والصادر من الهيئة، لتسجيلها على قاعدة بيانات الدارسين، وتساهم الوزارة في توفير فرص عمل للناجحين المتحررين من الأمية، والمشاركة مع الهيئة في التغطية الإعلامية بوسائل الإعلام والمشاركة في القوافل الإعلامية لرفع الوعي المجتمعي بأهمية التعليم، وإبراز بعض النماذج الناجحة بالمشروع.

ولفتت القباج إلى أن المبادرة تستهدف القرى الأكثر فقرا وفقا لخرائط الفقر والتي تتطابق مع قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتكون الفئة المستهدفة من سن 16 سنة حتى 35 سنة على أن يكون هناك استثناء لبعض فئات 35 سنة فأكثر، بشرط الاستعداد التام للدراسة وتلقي العلم، على أن تكون مدة الدراسة من 3 إلى6 أشهر، وألا يتم دخول الامتحان لأي دارس إلا ببطاقة الرقم القومي.