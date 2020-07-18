  • السبت 18 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر03:43 م
Advertisements
بحث متقدم
العامرى فاروق لـ"محمود طاهر": "أنت فهمت الأهلى غلط"

العامرى فاروق يكذب رئيس الزمالك

التنمر في المدارس

أستاذ قانون: "هيحددوا مكانك وهتتحاكم"

صاحب الواقعة

يعود للحياة بعد دفنه بـ 7 أشهر.. تعرف على التفاصيل

داعية سعودي : الصلاة في آيا صوفيا "شرك ولعنة"

داعية سعودي : الصلاة في آيا صوفيا "شرك ولعنة"

خالد الغندور

"الغندور" يفتح النار على قناة الأهلى

أحضان وقبلات.. حفل#مزرعة_جرش.. يشعل غضب الأردنيين

أحضان وقبلات.. حفل#مزرعة_جرش.. يشعل غضب الأردنيين

تركي آل شيخ

أول تعليق من "آل الشيخ" بعد فشل فريقه في الصعود

ارشيفية

أرقام صادمة.. مقتل 100 ألف فيل بسبب " العاج"

وزير المالية

بشري سارة من المالية عن مرتبات شهر يوليو

الدكتور شوقي علام

ماذا قال المفتي عن ترشح المرأة لرئاسة الجمهورية

سلبية المسحة الرابعة للاعبي الأهلي

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

لاعبو الأهلي يجرون المسحة الطبية الثالثة

#

تدريبات بدنية قوية للاعبي الأهلي

#

إبراهيم سعيد يحرج حسام عاشور وينتصر لإدارة الأهلي

#

"عبد الحفيظ" يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي

تدريب

الاهلى

الخطيب

سيد عبد الحفيظ

النادي

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية نتائج المسحة الطبية الرابعة التي أجراها ‏لاعبو الفريق، والجهاز الفني والطبي والإداري، الأربعاء الماضي داخل ‏ملعب التتش.‏

وقال مدير الكرة، إنه تواصل مع الشركة الطبية التي قامت با?جراء المسحة الطبية، وتم التأكد من ‏سلبية جميع عينات اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري.‏

وأجرى الأهلي 4 مسحات طبية حتى الآن، وفقا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي تم ‏الإعلان عنه عقب استئناف التدريبات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» والد طفل "بالوعة الزقازيق": "مش لاقي مسئول أكلمه"
» مفاجأة من سامسونج لعملائها.. أسعار رخيصة
» لن تتخيل من يقف وراء أكبر عملية قرصنة لتويتر
» اقترب من كسر بالعمود الفقري.. هذا ما حدث لفنانة شهيرة
» قرار جديد وسار من الزمالك بشأن الاشتراكات
» "السيسى" يجتمع بوزير الداخلية
» سر تطوع مسيحي في بناء مسجد في الأقصر
» بعد سقوطها على الهواء.. مذيعة الأسنان تكشف السبب
» فرد أمن يسرق 700 ألف جنيه من ماكينة صرف الآلي التي يحرسها
» مرتضى منصور يفصل مدير العلاقات العامة
» فضيحة مالية جديدة تهز لبنان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية