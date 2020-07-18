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والد طفل "بالوعة الزقازيق": "مش لاقي مسئول أكلمه"

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صورة من الواقعة
صورة من الواقعة

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ام بى سى مصر

الزقازيق

اديب

بالوعة


روي عبدالله حسن، والد الطفل الذي سقط في "بلاعة مفتوحة" بالزقازيق، تفاصيل سقوط نجله في البالوعة، قائلا :"مش لاقيين مسئول نكلمه".

وأضاف"حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب ،قائلا:"ابني البلاعة لمدة 10 دقائق، وأحد الجيران هو من أنقذه بعد المعاناة".

وعن تواصله مع المسئولين، عقب والد الطفل، قائلا: "أكلم مين، أنا مش عارف أكلم مين". وانتشر على بعض من المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سجل لحظة سقوط طفل في بلاعة كانت مكشوفة في أحد الشوارع بالشرقية.

 وتداول رواد السوشيال ميديا ذلك المقطع من الفيديو لتسجي لحظة سقوط طفل في بلاعة في شارع عام أثناء لعبة وهو ماسك طائرة ورقية ولن يلتفت خلفة وهو يقوم باللعب وهو ممسك بالطائرة ومن ثم سقط.

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