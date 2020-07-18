العامرى فاروق يكذب رئيس الزمالك

18 يوليه 2020 - 02:52 م

نفى العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، ما ذكره رئيس الزمالك، بتلقي اتصالات من العامري فاروق خلال الفترة الماضية، ووجود تواصل مستمر بينهما.

ورد وزير الرياضة السابق، عبر "فيس بوك" على أحد الأصدقاء، بأنه لا يتصل بأحد أو يتواصل مع أي شخص.

وعلق أحد أصدقاء "العامري" عبر حسابه الشخصي موجهًا لنائب رئيس الأهلي رسالة توضيح قائلا، "سيادة الوزير نحن نقدرك ونحترمك ونراك قيادة وسندا لنا كأهلوية، لذلك ننزعج من مثل ما قاله مرتضي من اتصال حضرتك به، لذا وجب عليكم إصدار بيان رسمي وإيضاح الأمر حتى لا يحدث تشتيت لنا كأهلاوية والله الموفق".

ورد العامري فاروق بكل حزم قائلا، "أنا لا بتصل بحد ولا أتواصل مع حد".