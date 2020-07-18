وكيل الأزهر: لن نسمح بظلم أي طالب في امتحانات الشهادة الثانوية

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الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر

فتحي مجدي

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قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إنه لن يُسمح بوجود أخطاء في أعمال كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، ولن يسمح بظلم أي طالب.
جاء ذلك خلال تفقده أعمال كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، بمجمع مدينة نصر، السبت، ومتابعة تفعيل الإجراءات والتدابير الاحترازية لسلامة القائمين على أعمال الكنترول من وباء كورونا.

وشدد وكيل الأزهر، خلال اجتماعه برئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية ورؤساء الحجرات، على ضرورة توخي الحذر والدقة وتطبيق مبدأ الأمانة والشفافية لحصول كل طالب على حقه دون نقصان.

وأكد أنه لن يُسمح بوجود أخطاء في أعمال الكنترول ولن يسمح بظلم أي طالب.

وطمأن وكيل الأزهر على سير العمل في المقر من كل العاملين في مختلف التخصصات ومدى انضباطهم والتزامهم بالتعليمات والتوجيهات، داعيًا إلى ضرورة مراعاة الدقة في جميع مراحل العمل حتى إعلان النتيجة.

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