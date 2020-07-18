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انتحار بطلة التزلج الروسية من نافذة الطابق السادس بموسكو

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إيكاترينا ألكسندروفسكايا
إيكاترينا ألكسندروفسكايا

فتحي مجدي

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انتحرت بطلة العالم بالتزلج على الجليد، إيكاترينا ألكسندروفسكايا، بعد أن ألقت بنفسها من الطابق السادس من أحد العقارات في العاصمة الروسية موسكو.
ووفق وسائل إعلام روسية، فإن ألكسندروفسكايا (20 عامًا) كانت تعاني من الاكتئاب بعد إصابتها عندما قدمت عروضًا في كندا، ما دفعها إلى اللجوء إلى أطباء نفسيين.

وقالت تقارير إن الشرطة وجدت ملاحظة كتبتها قبل انتحارها، قالت فيها: "أنا أحب". ولم يصدر تعليق رسمي من الشرطة أو أسرتها.

واشتهرت ألكسندروفسكايا بالتزلج مع هارلي ويندسور، أول أسترالي يتنافس في الألعاب الأولمبية الشتوية بكوريا الجنوبية.

وكانت بطلة العالم للناشئين لعام 2017 وبطولة الجائزة الكبرى للناشئين في نفس العام. وكانت بطلة أستراليا مرتين في عامي 2016 و 2018.

وكانت إيكاترينا تحمل الجنسية الأسترالية، وقبل عامين، أخبرت كيف أنها كانت تعتقد أنها كانت متجهة إلى فيينا وليس سيدني عندما انتقلت من روسيا إلى أستراليا.

وقالت: "أخبرني مدربي أن لديهم شريكًا لي في أستراليا وأعتقدت أنها كانت النمسا. لم أفهم: النمسا أو أستراليا عندما (أخبرت) أمي. بعد شهر ، أذهب إلى أستراليا. أمي (بقيت) في موسكو. لم أكن أتحدث الإنجليزية، باستثناء ربما: "مرحبًا، كيف حالك؟".

ويأتي ذلك بعد حادث منفصل راحت ضحيته المحققة الجنائية إيكاترينا ميشكينا ( 37 سنة)، عندما قفزت من نافذة بالطابق الخامس، بعد أن أدلت بشهادتها ضد رئيسها السابق في قضية ابتزاز في خاباروفسك.

وتحقق الشرطة في وفاة ميشكينا التي كانت في ثياب مدنية عندما تمكنت من الوصول إلى مبنى سكني من تسعة طوابق قبل أن تنتحر.

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