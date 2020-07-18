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زوج «جيزلين ماكسويل» يتفاخر بمواعدة «امرأة بارزة»

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زوج «جيزلين ماكسويل» يتفاخر بمواعدة «امرأة بارزة»
زوج «جيزلين ماكسويل» يتفاخر بمواعدة «امرأة بارزة»

فتحي مجدي

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كشف تقرير أن رجل الأعمال الذي يشاع أنه متزوج من سيدة المجتمع، البريطانية جيزلين ماكسويل كان يتباهى لعائلته ذات مرة بأنه كان يواعد "امرأة بارزة".
وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "ذا صن"، فقد ترك سكوت بورجرسون (43 عامًا)، زوجته ريبيكا، والدة طفليه، وارتبط بماكسويل في عام 2014.

لكن والده قال إنه لا يعرف شيئًا عن علاقات ماكسويل بالفضيحة التي ارتبطت بصديقها الملياردير جيفري إيبستين، الذي عثر عليه منتحرًا داخل زنزانته في أغسطس من العام الماضي. 

وقال والد بورجرسون كريس، إن نجله لم يكشف عن هوية "المرأة البارزة".

ونفت ماكسويل، التي ألقي القبض عليها في منزلها الفاخر في ولاية نيو هامبشير الأمريكية في 2 يوليو، الاتهام الموجه لها بتجهيز فتيات صغيرات لممارسة الجنس مع صديقها السابق إبستين.

ووجه لها مدعون اتحاديون في نيويورك، لائحة اتهام شملت أربع تهم جنائية متعلقة بإغواء قصر ونقلهن لممارسة أفعال جنسية غير قانونية وتهمتين بشهادة الزور.

وقالت أودري شتراوس القائمة بأعمال مدعي مانهاتن في نيويورك: "كانت ماكسويل من أقرب معاوني إيبستين وساعدته في استغلال فتيات صغيرات لم يتجاوز بعضهن 14 عامًا".

واعتقال ماكسويل، وهي سيدة مجتمع بريطانية، هو أحدث منعطف في لغز إبستين الذي بدأ حياته مدرسًا للرياضيات بالمرحلة الثانوية ليعيش بعد ذلك حياة ترف ويتملك جزرًا خاصة في الكاريبي ويكوّن علاقات قوية سمحت له باستغلال قصر مع حصانة من العقاب.

وكان إيبستين ينتظر محاكمته في تهم اتحادية تشمل تهريب قصر في الفترة بين عامي 2002 و2005 عندما عثرت السلطات عليه منتحرًا على ما يبدو وهو في سجن بنيويورك في أغسطس الماضي.

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