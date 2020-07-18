دراسة: 6 سلالات لكورونا يمكن تحديدها من خلال مجموعة أعراض

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أظهرت دراسة جديدة، أن فيروس كورونا المستجد يحتوي على ستة سلالات، ويمكن التعرف على كل منها من خلال مجموعة من الأعراض، التي يمكن أن تساعد الأطباء في تحديد المرضى الذين يعانون من الحالات الشديدة.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن العلماء في كلية "كينجز كوليدج" في لندن اكتشفوا ذلك باستخدام تطبيق حلل أعراض 1600 من البريطانيين والأمريكيين الذين لديهم (كوفيد – 19) في مارس وأبريل .

وأظهرت البيانات، التي لم تتم مراجعتها من قبل علماء آخرين، ست مجموعات من الأعراض، يمثل كل منها سلالة من فيروس كورونا.

وحدد الباحثون بعد ذلك مجموعة الأعراض المرضية الخطيرة، التي استدعت دخول المستشفى. 

وتتراوح الأعراض من معتدلة إلى مهددة للحياة. وتتراوح أعراض السلالات الأكثر اعتدالًا ما بين أعراض تشبه الأنفلونزا، وعدم وجود حمى، وأعراض تشبه الإنفلونزا مع الحمى والإسهال.

وذكرت الصحيفة، أن كلاً من العناقيد الثلاث "الشديدة" لديها أعراض تساعد الأطباء، وهي: الإجهاد والارتباك وأخيراً آلام المعدة ومشاكل التنفس.

ووفق النتائج، فإن العلماء طوروا من خلال نتائجهم نموذجًا يستخدم العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم والظروف الصحية الموجودة مسبقًا للتنبؤ بمن هم عرضة لخطر دخول المستشفى.

والمرضى الذين هم أكثر عرضة للمعاناة من السلالات الشديدة هم كبار السن، الذين يعانون من زيادة الوزن ويعانون من ظروف صحية سابقة؛ مثل مرض السكري وأمراض القلب.

وقالت الدكتورة كلير ستيفز، الباحثة الرئيسية، إن أداة التنبؤ ستكون ذات قيمة خاصة في الخريف، عندما يتوقع خبراء الصحة العامة موجة أخرى من (كوفيد – 19) للسفر في العالم مرة أخرى.

يمكن للأطباء توجيه تنبيه للمرضى الذين قد يعانون من سلالات أكثر شدة ويحتاجون إلى دخول المستشفى.

وقال ستيفز: "إذا كان بإمكانك التنبؤ بهؤلاء الأشخاص الضعفاء في وقت سابق، فلديك الوقت لتقديم الدعم والتدخلات المبكرة للحد من دخول المستشفيات".

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