  • السبت 18 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:29 م
Advertisements
بحث متقدم
أمير الكويت

نقل بعض اختصاصات أمير الكويت لولي العهد

كورونا

بشرى سارة عن "كورونا" في مصر

الكعبة المشرفة

الأمن السعودي يمنع الدخول للمشاعر المقدسة.. تعرف على التفاصيل

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب

«ترامب» يفتح النار على ابنة شقيقه بسبب كتابها المثير

الخليج

صدمة قوية لدول الخليج

حورية فرغلي

حورية فرغلي: لم أندم على «كلمني شكرًا»

جوتيرس

الأمم المتحدة: نصف ثروات العالم بحوزة 26 شخصًا

تواضروس

عاجل.. حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا

كورونا يضرب إقليم «شينجيانج» في الصين

كورونا يضرب إقليم «شينجيانج» في الصين

أرشيفية

دراسة: 6 سلالات لكورونا يمكن تحديدها من خلال مجموعة أعراض

بشرى سارة عن "كورونا" في مصر

آخر الأخبار

كورونا
كورونا

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

بشرى سارة في السعودية بشأن "كورونا"

#

بشرى.. انتهاء فترة ذروة «كورونا» في مصر

#

بشرى سارة عن كورونا في لبنان والأردن

#

بشرى سارة عن قرب الانتهاء من علاج كورونا

زفت الدكتورة جيهان العسال، نائبة رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، بشرى سارة للمواطنين، بشأن وضع الفيروس التاجي في البلاد.


وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، من تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن مصر تخطت مرحلة الذروة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتمنت العسال، ألا تحدث موجة ثانية من كورونا مضيفة "لا نعرف إذا كانت ستحدث موجة ثانية أو لا والموضوع تحت الدراسة والمتابعة".

وتابعت قائلة إن "الأمور على ما يرام، كما أن المعدلات مقبولة للغاية، وتخطينا مرحلة الذورة، مشيرة إلى أن هناك الكثير من مستشفيات العزل الصحي بدأت في الإغلاق والعودة للعمل بشكل طبييعي.

وأكملت نائبة رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن حالات فيروس كورونا حاليا معظمها بسيطة ومتوسطة، كما أن هناك أكثر من عامل لانخفاض معدلات الإصابات ولكن الموضوع قيد الدراسة، مناشدة المواطنين الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان عاجل من النائب العام بشأن الطفلة "مكة"
» غضب في الكويت.. ومسئولان بارزان يتدخلان
» مسؤول روسي: أخذت جرعة «تجريبية» من لقاح كورونا
» سجن شاب بعد ابتزاز فتاة بـ «صور عارية»
» إجبار كوليبالي والنجم الساحلي على دفع مليون ونصف دولار للأهلي
» مستشفى إسرائيلي يجري فحصًا لمومياويتين مصرييتين
» 14 وفاة بكورونا في إيطاليا
» عاد بعد وفاته.. أول تصرف من أسرة موظف التعليم بالشرقية
» أزمة نفط في الأردن
» والد طفل "بالوعة الزقازيق": "مش لاقي مسئول أكلمه"
» مفاجأة من سامسونج لعملائها.. أسعار رخيصة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:34 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية