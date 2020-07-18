نقل بعض اختصاصات أمير الكويت لولي العهد

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كشف الديوان الأميري الكويتي، قبل قليل، عن نقل بعض اختصاصات منب أمير البلاد لولي العهد.


جاء هذا في أمر أميري، يسمح بموجبه الاستعانة بولي العهد، بشكل مؤقت، بهدف ممارسة بعض اختصاصات أمير الكويت الدستورية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».


ونشرت الوكالة بيانًا بيانا صادرا عن وزير الديوان الأميري في الكويت، جاء فيه «وزير الديوان الأميري: صدور أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو أمير البلاد الدستورية مؤقتا».


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