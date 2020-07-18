بيان من الهيئة العليا للانتخابات بشأن آخر أيام الترشح

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أنه لن يكون مسموحًا للناخبين الوافدين بالإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ فى غير دوائرهم.









وأضاف أن تخصيص لجان للوافدين يكون فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات فقط، بينما غير مسموح بذلك فى انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.









وتابع أنه في انتخابات مجلس الشيوخ، يكون للناخب إبداء رأيه فى لجنته الانتخابية المحددة وفقا للرقم القومى الخاص به.









وكانت قد أغلقت لجان متابعة سير العملية الانتخابية فى 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية؛ أبوابها في آخر أيام تلقى مستندات الترشح فى انتخابات عضوية مجلس الشيوخ فى الساعة الثانية عصر اليوم، السبت.