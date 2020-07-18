» بث مباشر.. مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد

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يقدم موقع المصريون خدمة البث المباشر لجميع الاحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة أرسنال ومانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

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