» دراسة: جائحة كورونا تخفض مستوى أعمار البريطانيين

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كشفت دراسة حديثة أن فيروس كورونا المستجد أدى إلى تقليص متوسط الأعمار في بريطانيا عامين.
وقال باحثون بجامعة أكسفورد إن معدل الوفيات عاد إلى المستويات في عام 2008 لكل من الرجال والنساء.

وبالنسبة للنساء، تراجع متوسط العمر المتوقع من 83.5 سنة في 2019 إلى 81.8 سنة للاتي ولدن في النصف الأول من عام 2020، بينما تراجع متوسط أعمار الرجال من 79.9 سنة إلى 78 سنة للرجال.

يأتي هذا وسط مخاوف من أن تؤثر الموجة الثانية المحتملة من الفيروس على العمر المتوقع بشكل أكبر.

وأوضح الباحث الرئيسي خوسيه مانويل أبورتو، من قسم علم الاجتماع في جامعة أكسفورد، أن متوسط العمر المتوقع في إنجلترا وويلز كان يتحسن بشكل مطرد لمدة 50 عامًا قبل الركود في العقد الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن".

ووجدت الدراسة – التي أجريت لتقدير عبء (كوفيد – 19) على معدل الوفيات ومتوسط العمر المتوقع - أن إنجلترا وويلز "من بين أسوأ الدول أداء من حيث الوفيات الزائدة".

وقال أبورتو: "قدمنا تقديرات لمتوسط العمر المتوقع لعام 2019 والنصف الأول من عام 2020، والتي تبين أن متوسط العمر المتوقع انخفض بشكل مذهل 1.7 و 1.9 سنة للإناث والذكور على التوالي بين تلك السنوات".

وأضاف: "لوضع هذا في المنظور، انخفض متوسط العمر المتوقع للذكور والإناث في النصف الأول من عام 2020 إلى مستويات عام 2008".

الدراسة التي تم نشرها على موقع الأكاديمية (Medrxiv) قبل نشرها في مجلة يتم مراجعتها من علماء آخرين استخدمت بيانات رسمية عن الوفيات لجميع الأسباب من مكتب الإحصائيات الوطنية من 2 مارس.

وقارن الباحثون البيانات بالاتجاهات السابقة، من خلال النظر في الوفيات الزائدة ومتوسط العمر المتوقع وعدم المساواة في العمر.

وقالت الدراسة: "إن تحديد الوفيات الزائدة وتأثيرها على متوسط العمر المتوقع عند الولادة يقدم صورة أكثر شمولاً لعبء (كوفيد – 19) الكامل على الوفيات". 

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات في المملكة المتحدة إلى 45233 يوم أمس. ومن بين 45233 حالة وفاة، كانت هناك 40،640 في إنجلترا و556 في أيرلندا الشمالية و 2،491 في اسكتلندا و1.546 في ويلز.

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