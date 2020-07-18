  • الأحد 19 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر02:37 ص
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في مصر

"مكافحة كورونا": الفيروس أصبح أضعف.. وتخطينا مرحلة الذروة

الميت الحي

شقيق "الميت الحي" يكشغ تفاصيل صادمة عن عودته للحياة

الديهي

مصر لديها شرعية مكتملة الأركان للتدخل في ليبيا

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

رئيس الوطنية للانتخابات: 2020 عام الاستحقاقات الدستورية

انتخابات الرئاسة

لماذا لم تعقد انتخابات الشيوخ والنواب معا؟

سد النهضة

وسيم السيسي: إثيوبيا خططت لبناء سد من 700 سنة وكانت جزءًا من مصر

الطقس

طقس حار.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة غدًا

صلاح

لن تتخيل بماذا تبرع محمد صلاح لمحافظته

أمير الكويت

نقل بعض اختصاصات أمير الكويت لولي العهد

رئيس "الوطنية للانتخابات" يجيب..

لماذا لم تعقد انتخابات الشيوخ والنواب معا؟

آخر الأخبار

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أعداد المتقدمين لانتخابات الشيوخ

#

تحديد موعد انتخابات مجلس الشيوخ

#

لماذا نتجاهل نيوتن الحقيقي ؟!

#

لماذا لم يواجه الإمام المهدي كورونا.. و معمم شيعي: ادعوا له بالشفاء

كشف المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، أسباب عدم عقد انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب معا، موضحًا أن الدوائر الانتخابية مختلفة للشيوخ عن النواب، وأنه لتلافي الأخطاء والطعون، ومن أجل عملية سليمة كان الأفضل عدم إجراء الانتخابات للمجلسين معا.
وقال "إبراهيم"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن الهيئة مستقلة تماما ولا تتبع أي جهة، وأن محركها الوحيد هو أداء مهامها والمطلوب منها على أكمل وجه وفقا لصحيح الدستور والقانون.
وذكر أن هناك مساحة من الوقت كافية حول مراحل الانتخابات، وأن قرار مجلس الشيوخ لم يكن متسرعا أو مفاجئا، وأنه لم يكن يصح تأجيلها لأنه يعقبها مجلس نواب مباشر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وزيرة الصحة: هذا الأمر ساهم في مواجهة أزمة كورونا
» رسالة هامة من رئيس "الوطنية للانتخابات" للمصريين
» "الإبراشي": تراجع إصابات كورونا لا يعني هذا الأمر
» الشهاوي: "حسم 2020" رسالة تحذير لهؤلاء
» دراسة: جائحة كورونا تخفض مستوى أعمار البريطانيين
» بث مباشر.. مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد
» بيان عاجل من النائب العام بشأن الطفلة "مكة"
» غضب في الكويت.. ومسئولان بارزان يتدخلان
» مسؤول روسي: أخذت جرعة «تجريبية» من لقاح كورونا
» سجن شاب بعد ابتزاز فتاة بـ «صور عارية»
» إجبار كوليبالي والنجم الساحلي على دفع مليون ونصف دولار للأهلي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:31 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية