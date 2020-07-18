لماذا لم تعقد انتخابات الشيوخ والنواب معا؟

18 يوليه 2020 - 10:10 م

كشف المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، أسباب عدم عقد انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب معا، موضحًا أن الدوائر الانتخابية مختلفة للشيوخ عن النواب، وأنه لتلافي الأخطاء والطعون، ومن أجل عملية سليمة كان الأفضل عدم إجراء الانتخابات للمجلسين معا.



وقال "إبراهيم"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن الهيئة مستقلة تماما ولا تتبع أي جهة، وأن محركها الوحيد هو أداء مهامها والمطلوب منها على أكمل وجه وفقا لصحيح الدستور والقانون.

