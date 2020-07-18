المستشار لاشين إبراهيم: انتخابات الشيوخ ستتم في يوم واحد

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أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن إجراء انتخابات الشيوخ ستتم على مستوى الجمهورية على مرحلة واحدة، مضيفا أن الحكمة من ذلك نظرا لكون أعداد المتسابقين ليست ضاغطة أو كثيرة، وأنه من أجل توفير للكثير من الأمور المادية والمعنوية وستكون على يوم واحد. 
وقال خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن الاقتراع سيكون من 9 صباحا وحتى 9 مساءا، مضيفًا: "أتوقع إقبالا كبيرا من المصريين على الانتخابات، نظرا للوعي الكبير لدى المصريين بحقوقهم، وسوف يعكس ذلك صورة جيدة أمام العالم".
وأوضح رئيس الوطنية للانتخابات أن إعلان النتيجة جزء أصيل للهيئة الوطنية، مثله مثل كل مايتعلق بجزئيات الانتخابات، مناشدا الإعلام بتوخي الدقة في نشر أي خبر أوقرار عن الهيئة، لأن ذلك يؤثر في الرأي العام.

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