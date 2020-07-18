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الشهاوي: "حسم 2020" رسالة تحذير لهؤلاء

الحياة السياسية

اللواء محمد الشهاوي، مستشار بأكاديمية القادة والأركان
اللواء محمد الشهاوي، مستشار بأكاديمية القادة والأركان

المصريون ـ متابعات

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قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن هناك مرتكزات للأمن القومي المصري، والقوات المسلحة المصرية أرسلت رسالة تحذير لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري والليبي والعربي، من خلال المناورة "حسم 2020" والتي تعكس القوة والإصرار والردع، مؤكدا أن مصر ليست دولة غازية أو معتدية ودائما ما تفضل الحل السلمي.
وأضاف الشهاوي، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم السبت، "الدولة المصرية ترسل رسائل للداخل والخارج، تقول للداخل هذه هي قواتكم المسلحة التي تمتاز بالكفاءة والجاهزية القاتلية العالية، ونقول للخارج إننا أكبر جيش في المنطقة، وهو جيش كما قال الرئيس السيسي إنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد يصون ولا يبدد".
تابع أن "القوى الدولية والإقليمية لا تريد حل وحسم الصراع داخل ليبيا، بل تريد إدارة الصراع من خلال توازن الضعف وليس توازن القوى، فبعدما كانت حكومة الوفاق ضعيفة وأمام الجيش الليبي بضعة أيام وينجح في إحكام قبضته عليها، قام الجيش التركي بدعمها من خلال آلاف المرتزقة".
 

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