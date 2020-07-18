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"الإبراشي": تراجع إصابات كورونا لا يعني هذا الأمر

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الإبراشي
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن  تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في مصر، لا يجعلنا نتراخي في الإجراءات الطبية والاحترازية، خاصة وأن دول العالم التي فتحت الحياة الطبيعية عادت وأغلقت من جديد بعد ارتفاع أعداد الإصابات مرة أخرى.
وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه طالما أن العالم لم يتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا يجب أن نستمر في اتباع الإجراءات الاحترازية والطبية، موضحًا: "الفائز هو من سيضحك في النهاية وعلينا عدم التعجل والتخلي عن هذه الإجراءات".
وتابع: "الإصابات في أمريكا ضخمة، والبرازيل أكثر من 2 مليون إلى جانب أن إسبانيا منعت التجمعات وقالوا للمواطنين عودوا إلى منازلكم".
وأكد "الإبراشي"، أنه يجب على مرشحي مجلس الشيوخ أن يتبعوا الإجراءات الطبية، خلال حملاتهم الانتخابية، حفاظاً على ناخبيهم والمجتمع.

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