رئيس الوطنية للانتخابات: 2020 عام الاستحقاقات الدستورية

18 يوليه 2020 - 10:50 م

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن 2020 عام الاستحقاقات الدستورية، مضيفًا:" كنا فى حالة استعداد دائم، وسوف يكون هناك تعقيم للجان قبل فتح الأبواب مرة، ثم تعقيم مرة أخرى عقب انتهاء يوم التصويت، وأنه سيكون ارتداء الكمامة إجباري، وتوزيع الجوانتيات، مضيفًا أن انتخابات الشيوخ ستجري على مرحلة واحدة وخلال يوم واحد.



وحول ميزانية العملية الانتخابية قال خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إنها ستكون ضخمة، وأنه سوف يفصح عن رقم محدد بشأنها ولكن بمجرد أن تنتهي اللجنة من تقدير المصروفات المتوقعة بشكل دقيق.



وأشار إلى أنه وجه بتكليف الجهاز التنفيذي، لبحث تجارب دول العالم التي قامت بإجراء انتخابات في ظل كورونا، مثل كوريا الجنوبية وغيرها، وتم الانتهاء على عقد الانتخابات، وفق معايير وضوابط ستتم بكل صرامة.



وأكد أن تكلفة العملية الانتخابية، لم تحدد بعد، وذلك لوجود دراسة بأشياء أخرى، سيتم إضافتها على الميزانية، بخلاف شراء الكمامات والمعقمات، لضمان صحة الناخبين وأعضاء اللجان الانتخابية.

