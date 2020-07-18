وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

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قال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن حدة الإصابات بفيروس كورونا في العالم كله قلت وما بقتش زي الأول، مشيرة الى أن الإصابات في تزايد في أماكن أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية هي أكثر الأماكن الآن في عدد الإصابات.
وأوضحت "زايد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع علي  قناة  mbc مصر، اليوم السبت أن الموجة الأولى للفيروس كانت أشد عنفا اما بعد ذلك فأصبح أقل حدة في الإصابات والوفيات وفقا للإحصائيات اليومية على مستوى العالم.
وأضافت" وزيرة الصحة والسكان" أن عدد الاصابات بكورونا طبيعي حتى وأن زادت في بعض الأماكن حتى يخرج اللقاح المعالج للفيروس، مضيفة أن سيناريو الموجة الأولى لن تعود مرة أخرى طالما هناك حرص.

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