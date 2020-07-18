» وزيرة الصحة: هذا الأمر ساهم في مواجهة أزمة كورونا

18 يوليه 2020 - 11:30 م

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ، إن أعداد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا بدأوا في الانخفاض على مدار الأيام الماضية، مشيرة الى أن فترة ما بعد عيد الفطر شهدت تزايد في الحالات، مؤكدة أن فتح مستشفيات جديدة لاستقبال حالات كورونا ساهم في مواجهة الوضع.



وأضافت"زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، اليوم السبت، أن االموجة الأولى من الفيروس كانت هى الأصعب لعدم وجود استعداد لها، قائلة: "هل في موجة تانية منعرفش.. وزيادة الحالات في أماكن ما أمر طبيعي".



وأوضحت " وزيرة الصحة والسكان" أن إعادة فتح الأنشطة مع وجود حرص سيساهم في السيطرة على الوضع، مشيرة الى أن فترة الذروة تعرف تاريخيا، بعد متابعة الوضع في شكله النهائي.

