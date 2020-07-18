"الديهي": الرئيس السيسي يتمتع بصبر وحكمة تحميها القوة

18 يوليه 2020 - 11:50 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، بالأمس وتناقشوا حول سير مفاوضات سد النهضة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، للشعب المصري: "ثقوا ثقة غير محدودة في قدرة الدولة والرئيس على تحقيق الأمن القومي المصري المائي وغير المائي".

