وزيرة الصحة: دول العالم تعلمت دروسا من أزمة كورونا

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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن كل دول العالم تعلمت دروسا من أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن العالم الآن بدأ في الفتح مع الحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتة الى أن الفتح بدون حرص من قبل المواطنين؛ سيؤدي إلى عواقب سيئة وتزايد الأعداد، قائلة : «لازم الفتح مع الحرص .. لو حصل فتح بدون حرص الإصابات هتزيد».
وأضافت «زايد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» تقديم الاعلامي عمرو اديب  المذاع على قناة MBC مصر ، يوم السبت ، أن عدد الاصابات بفيروس كورونا طبيعي حتى الان وزادت في بعض الاماكن ، وذلك لحين إيجاد اللقاح المعالج للفيروس، مضيفة أن سيناريو الموجة الأولى لن يتكرر طالما هناك حرص.
وأوضحت "وزيرة الصحة والسكان" أن هناك حرصا كبيرا من المصريين في أماكن كثيرة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، خاصة في المصالح الحكومية والخدمات والمناطق السياحية، مقارنة ببعض الدول المتقدمة.

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