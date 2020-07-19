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فنانة ثانية توجه اتهامات خطيرة لـ عبد الرحمن أبو زهرة: كان بيتف عليا

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عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

أحمد عادل شعبان

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عبد الرحمن ابو زهرة

شنت الفنانة معتزة صلاح عبد الصبور هجوما حادا على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وذلك بعد ساعات من هجوم قاسي شنته ضده الفنانة عفاف مصطفى.

وقالت معتزة في تدوينة عبر فيس بوك إن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة كان يتعمد البصق عليها خلال التمثيل سويا على المسرح

وأشارت إلى أنها حاولت الاعتذر عن استكمال العمل أكثر من مرة لكنها في النهاية تراجعت مضيفة: معرفش اتعلم الشر دا كله فين.

وبعد دقائق قامت معتزة بحذف المنشور من صفحتها بالفيس بوك دون إبداء أسباب.







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