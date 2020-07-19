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نانسي عجرم عن مكان تواجدها أثناء سرقة فيلتها: كنت في الحمام

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فادي الهاشم
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نانسي عجرم

كشفت الفنانة نانسي عجرم عن مفاجأة بشأن قتيل فيلتها .

و كشف فيلم وثائقي جديد بعنوان "الرواية الكاملة" أطلقته منصة "شاهد" العديد من المفاجآت والاعترافات بشأن كواليس حادثة محاولة اقتحام فيلا الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم التي وقعت قبل أشهر.

وصرحت نانسي عجرم بأنها بمجرد سماع الضجة التي أحدثها السارق في الطابق العلوي ومواجهته لزوجها فادي الهاشم ظلت بالحمام لم تتمكن من الجلوس أو الوقوف في موضع واحد بل ظلتتدور به عدة مرات واستعانت بوالدها كي ينقذها ويبلغ الشرطة.

واستكملت نانسي إنه في هذه الأثناء كان السارق يحاول إجبار فادي على أن يستدعي زوجته نانسي كي يساومه عليها ويطلب منهما الهب والأموال ووقف الاثنان أمام الحمام وهي بالداخل وظل يطرق الباب وعندما فتحت أشار عليها فادي بأن تغلق الباب مجددا، وظلت محبوسة في الداخل حتى سمعت دوي إطلاق الرصاص.

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