» حسن يوسف لـ عبد الرحمن أبو زهرة: خسارة فيك اللي عملته معاك

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عبد الرحمن ابو زهرة

دخل الفنان حسن يوسف في مداخلة مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد شكواه من تجاهله فنيا.

قال حسن يوسف في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة اليوم" إنه ينظر للأمر من جانب آخر، وهو أن من لا يطلبه في العمل هو الخسران، لأن من يطلب الفنانين الكبار يضيف إلى عمله قيمة وخبرة يستفيد منها الشباب.

وعن تفكير أبو زهرة في الاعتزال قال: "قرار خاطئ، وأقوله استنى لما أجي معاك
أنا وعزت العلايلي ويوسف شعبان وحسين فهمي، في ناس كتير مبتشتغلش بقالها سنتين تلاتة، نعمل جروب، لكن ميسبناش ويروح لوحده كده".

أضاف موجها  كلامه لأبو زهرة: "أنت غلطان، الفنان لما يعلن أنه اعتزل معناه أن أحاسيسه الفنية ماتت ومشاعرة الفنية وقدرته قلت، أخونا العزيز لطفي لبيب لما يعتزل جانبا لأنه جاله مرض ربنا يشفيه ويعافيه، لكن لما يكون لديك قدرة على
العطاء وربنا مديك الصحة تعتزل علشان مشتغلتش بقالك سنتين تلاتة، طب أنت اشتغلت السنة اللي فاتت وأنا قريت عليك لأني مشتغلتش".

تابع، "خسارة فيك اليوجا اللي علمتهالك" وحكى حسن يوسف أنه في وقت سابق كان أبو زهرة يعاني من حالة عصبية مستمرة، وقتها كانا في دبي لتصوير مسلسل، وعلمه مبادئ اليوجا ليجعله يشعر بالراحة والهدوء النفسي".

ووجه له رسالة أخيرة قال فيها: "متستسلمش للاكتئاب دا من أخطر الأمراض بلاش تستسلم ليه".

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