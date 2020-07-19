  • الأحد 19 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:27 ص
Advertisements
بحث متقدم
فجر السعيد: أبشروا نحن في انتظار هذه المفاجأة

فجر السعيد: أبشروا نحن في انتظار هذه المفاجأة

أمير الكويت

تصريح مفاجيء لمحافظ البنك المركزي بعد نقل أمير الكويت للمستشفى

رجاء الجداوي

مذيعة بي إن سبورت تنشر فيديو عن رجاء الجداوي.. ومتابعوها: كفاية خبث

محمد بن سلمان

أمير سعودي عن بن سلمان: " المجد ليس إلا محمدا"

تعويض بقرتين لكل لص تائب في هذه الدولة

تعويض بقرتين لكل لص تائب في هذه الدولة

الكلباني

على مذهب مالك.. تدوينة مثيرة لإمام الحرم المكي عن " الحب والهوى"

طائرة وبنادق لملاحقة الأضاحي

ليست للحرب.. طائرات مسيرة وبنادق قنص لملاحقة الأضاحي في هذه الدولة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

عزيز رويس

معلومات لا تعرفها عن القمص عزيز رويس بعد تجريده من الكهنوت

الجزيرة

تعليق مثير من مذيعة الجزيرة على صورها في حمام الجاكوزي

ملكة جمال العالم بالمستشفي بعد تدهور حالتها الصحية بـ"كورنا"

عرب وعالم

نجمة بوليوود وملكة جمال العالم في 1994، أيشواريا راي باتشان
نجمة بوليوود وملكة جمال العالم في 1994، أيشواريا راي باتشان

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

رسالة مفاجئة من ابنة رجاء الجداوي بعد تدهور صحتها

#

فنانة تعلن تدهور صحتها بعد إصابتها بـ كورونا: ضيق التنفس زاد ادعولي

#

فنان شهير يعلن تدهور حالته الصحية بعد إصابته بـ"كورونا": الوضع أسوأ

#

وفاة ملكة جمال نيوزيلندا بعد رسالة مأساوية على «فيس بوك»

ملكة جمال

كورونا

أميتاب باتشان

نقلت نجمة بوليوود وملكة جمال العالم 1994 ، أيشواريا راي باتشان، إلي إحدي مستشفيات مومباي بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة لإصابتها بفيروس " كورونا" المستجد.

والمستشفي يعالج بها كلا من زوجها الممثل أبهيشيك باتشان ووالدها ميتاب باتشان نجم السينما الهندية الذين أصيبا أيضا بالفيروس ، حسبما نشرت " سكاي نيوز".

والفنانة أيشوريا و ابنتها أراديا كانت في الحجر الصحي المنزلي منذ الأحد الماضي لكن تم نقلها إلي المستشفي بعد شعورهما بضيق في التنفس ، إلا أن المستشفي أكدت أن حالتهما الصحية حاليا مستقرة .

جدير بالذكر أن الفنان أميتاب باتشان قد أصيب بالفيروس مع بداية الشهر الحالي ونقل إلي المستشفي التي قامت بإبلاغ السلطات وتم عمل الفحوصات للأسرة والموظفين .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» كاف" يخبر الزمالك بموعد إعلان اسم البلد مستضيف مباريات دوري الأبطال
» ابرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» ملكة جمال العالم بالمستشفي بعد تدهور حالتها الصحية بـ"كورنا"
» حسن يوسف لـ عبد الرحمن أبو زهرة: خسارة فيك اللي عملته معاك
» نانسي عجرم عن مكان تواجدها أثناء سرقة فيلتها: كنت في الحمام
» بيراميدز يقدم عرضا ضخما لنجم الأهلي بوساطة شريف إكرامي
» رضوى الشربيني تنتفض دفاعا عن الحجاب: اللي بيحصل دا مقزز
» هالة صدقي تفجر مفاجأة عن اتهامات الفنانات لـ عبد الرحمن أبو زهرة
» وزيرة الصحة: هذا الأمر ساهم في مواجهة أزمة كورونا
» رسالة هامة من رئيس "الوطنية للانتخابات" للمصريين
» "الإبراشي": تراجع إصابات كورونا لا يعني هذا الأمر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية