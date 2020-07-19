» ملكة جمال العالم بالمستشفي بعد تدهور حالتها الصحية بـ"كورنا"

متابعات- أمينة عبد العال
نقلت نجمة بوليوود وملكة جمال العالم 1994 ، أيشواريا راي باتشان، إلي إحدي مستشفيات مومباي بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة لإصابتها بفيروس " كورونا" المستجد.
والمستشفي يعالج بها كلا من زوجها الممثل أبهيشيك باتشان ووالدها ميتاب باتشان نجم السينما الهندية الذين أصيبا أيضا بالفيروس ، حسبما نشرت " سكاي نيوز".
والفنانة أيشوريا و ابنتها أراديا كانت في الحجر الصحي المنزلي منذ الأحد الماضي لكن تم نقلها إلي المستشفي بعد شعورهما بضيق في التنفس ، إلا أن المستشفي أكدت أن حالتهما الصحية حاليا مستقرة .
جدير بالذكر أن الفنان أميتاب باتشان قد أصيب بالفيروس مع بداية الشهر الحالي ونقل إلي المستشفي التي قامت بإبلاغ السلطات وتم عمل الفحوصات للأسرة والموظفين .
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