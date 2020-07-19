  • الأحد 19 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:30 ص
Advertisements
بحث متقدم
فجر السعيد: أبشروا نحن في انتظار هذه المفاجأة

فجر السعيد: أبشروا نحن في انتظار هذه المفاجأة

أمير الكويت

تصريح مفاجيء لمحافظ البنك المركزي بعد نقل أمير الكويت للمستشفى

رجاء الجداوي

مذيعة بي إن سبورت تنشر فيديو عن رجاء الجداوي.. ومتابعوها: كفاية خبث

محمد بن سلمان

أمير سعودي عن بن سلمان: " المجد ليس إلا محمدا"

تعويض بقرتين لكل لص تائب في هذه الدولة

تعويض بقرتين لكل لص تائب في هذه الدولة

الكلباني

على مذهب مالك.. تدوينة مثيرة لإمام الحرم المكي عن " الحب والهوى"

طائرة وبنادق لملاحقة الأضاحي

ليست للحرب.. طائرات مسيرة وبنادق قنص لملاحقة الأضاحي في هذه الدولة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

عزيز رويس

معلومات لا تعرفها عن القمص عزيز رويس بعد تجريده من الكهنوت

الجزيرة

تعليق مثير من مذيعة الجزيرة على صورها في حمام الجاكوزي

فجر السعيد: أبشروا نحن في انتظار هذه المفاجأة

الحياة السياسية

فجر السعيد: أبشروا نحن في انتظار هذه المفاجأة
فجر السعيد: أبشروا نحن في انتظار هذه المفاجأة

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

فجر السعيد تكشف عن ظاهرة مرعبة في الكويت: مش معقول اللي بيحصل

#

الشناوي: هذه الألغام في انتظار محمد رمضان بسبب " الإمبراطور"

#

تغريدة مفاجئة من فجر السعيد عن الوافدين في الكويت

#

منع فجر السعيد من دخول الكويت وطائرتها تهبط في مصر

الديوان الأميري

أمير الكويت

فجر السعيد

في بشرى عاجلة بعثت الإعلامية الكويتية فجر السعيد برسالة طمأنينة للشعب الكويتي عبر حسابها في تويتر.

وقالت السعيد في رسالتها :" الحمدلله ألف الحمدلله ولكن يرجى انتظار بيان الديوان الأميري إذا سمحتوا ولا ترددون كلام أي حساب مهما كان".

وتفاعل متابعوها لأجل الإفصاح عن البشرى؟، والتي تتعلق في الغالب بتحسن صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.

وعلق أحد متابعيها قائلا : " أستاذة فجر ربما أكثر الأخبار مصداقية ما تقومين بنشره".

لترد عليه قائلة :" الحمدلله المصداقية مهمة وقد نتأخر بالنشر ولكن المهم المصداقية".

كما علق أيضا أحد المتابعين :" قلوب الشعب الخليجي كله ينتظر بيان من الديوان الأميري ، يا رب بشرنا بخبر يثلج صدورنا كلنا".

وكانت الكويت أعلنت أمس السبت نقل بعض صلاحيات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لولي عهده إثر دخوله المستشفى لإجراء فحوص طبية.

ويبلغ أمير الكويت 91 عاما وقد عانى مشاكل صحية في العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الكويت الرسمية عن وزير شؤون الديوان الأميري  الشيخ علي جراح الصباح صدور أمر أميري "بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات حضرة صاحب السمو الأمر حفظه الله الدستورة مؤقتا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» كاف" يخبر الزمالك بموعد إعلان اسم البلد مستضيف مباريات دوري الأبطال
» ابرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» ملكة جمال العالم بالمستشفي بعد تدهور حالتها الصحية بـ"كورنا"
» حسن يوسف لـ عبد الرحمن أبو زهرة: خسارة فيك اللي عملته معاك
» نانسي عجرم عن مكان تواجدها أثناء سرقة فيلتها: كنت في الحمام
» بيراميدز يقدم عرضا ضخما لنجم الأهلي بوساطة شريف إكرامي
» رضوى الشربيني تنتفض دفاعا عن الحجاب: اللي بيحصل دا مقزز
» هالة صدقي تفجر مفاجأة عن اتهامات الفنانات لـ عبد الرحمن أبو زهرة
» وزيرة الصحة: هذا الأمر ساهم في مواجهة أزمة كورونا
» رسالة هامة من رئيس "الوطنية للانتخابات" للمصريين
» "الإبراشي": تراجع إصابات كورونا لا يعني هذا الأمر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية