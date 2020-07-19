فجر السعيد: أبشروا نحن في انتظار هذه المفاجأة

19 يوليه 2020 - 10:15 ص

في بشرى عاجلة بعثت الإعلامية الكويتية فجر السعيد برسالة طمأنينة للشعب الكويتي عبر حسابها في تويتر.

وقالت السعيد في رسالتها :" الحمدلله ألف الحمدلله ولكن يرجى انتظار بيان الديوان الأميري إذا سمحتوا ولا ترددون كلام أي حساب مهما كان".

وتفاعل متابعوها لأجل الإفصاح عن البشرى؟، والتي تتعلق في الغالب بتحسن صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.

وعلق أحد متابعيها قائلا : " أستاذة فجر ربما أكثر الأخبار مصداقية ما تقومين بنشره".

لترد عليه قائلة :" الحمدلله المصداقية مهمة وقد نتأخر بالنشر ولكن المهم المصداقية".

كما علق أيضا أحد المتابعين :" قلوب الشعب الخليجي كله ينتظر بيان من الديوان الأميري ، يا رب بشرنا بخبر يثلج صدورنا كلنا".

وكانت الكويت أعلنت أمس السبت نقل بعض صلاحيات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لولي عهده إثر دخوله المستشفى لإجراء فحوص طبية.

ويبلغ أمير الكويت 91 عاما وقد عانى مشاكل صحية في العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الكويت الرسمية عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح صدور أمر أميري "بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات حضرة صاحب السمو الأمر حفظه الله الدستورة مؤقتا.