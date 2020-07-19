» "النحاس": عرض الأهلي لضم "المحمدى" غير مرض تماما

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قال تامر النحاس وكيل اللاعبين، إن العرض المقدم من قبل النادي الأهلي إلى باهر المحمدي، قائد الدراويش غير مرض تماما. 

وأضاف "النحاس" خلال مداخلته برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي لم يقدم العرض المناسب للاعب وإدارة الدراويش ترغب في مقابل مادي أكبر".

وتابع: "أعتقد أن الأنسب للاعب الخروج على سبيل الإعارة بنية البيع، ولكن من الصعب أن يحترف  اللاعب مقابل 3 ملايين يورو في الوقت الجاري لعدم خوضه أي تجارب احتراف نهائيا".

وأتم: "باهر يمتلك عرضين من تركيا والإمارات، ولكن الإماراتي توقف نسبيا، ولكن العرض التركي هو الأقرب".   

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