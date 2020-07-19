» "النحاس": عرض الأهلي لضم "المحمدى" غير مرض تماما

19 يوليه 2020 - 12:59 م





قال تامر النحاس وكيل اللاعبين، إن العرض المقدم من قبل النادي الأهلي إلى باهر المحمدي، قائد الدراويش غير مرض تماما.





وأضاف "النحاس" خلال مداخلته برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي لم يقدم العرض المناسب للاعب وإدارة الدراويش ترغب في مقابل مادي أكبر".





وتابع: "أعتقد أن الأنسب للاعب الخروج على سبيل الإعارة بنية البيع، ولكن من الصعب أن يحترف اللاعب مقابل 3 ملايين يورو في الوقت الجاري لعدم خوضه أي تجارب احتراف نهائيا".





وأتم: "باهر يمتلك عرضين من تركيا والإمارات، ولكن الإماراتي توقف نسبيا، ولكن العرض التركي هو الأقرب".



