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حقيقة توقيع رجب بكار لنادي الزمالك

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قال تامر النحاس وكيل اللاعبين، إن نادي الزمالك يحتاج للتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن في الموسم الجديد. 

وأكد "النحاس" وكيل رجب بكار لاعب بيراميدز، في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "رجب بكار لم يوقع للزمالك رسميا كما ردد البعض وهو مستمر الآن في النادي السماوي".

واختتم: "من المؤكد أن الزمالك سيتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن وفي نهاية الموسم سيتبين هل هو رجب بكار أم أنه لاعب آخر".

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