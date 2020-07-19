» أزمة جديدة لـ "الجبلاية"

19 يوليه 2020 - 02:10 م





يواجه اتحاد الكرة أزمة كبيرة بعد استقرار مسئولى الاتحاد الأفريقي على 31 أغسطس من أجل إرسال الاتحادات الأهلية للفرق المشاركة سواء في دوري أبطال أفريقيا أو بطولة الكونفدرالية، ومطالبة اتحاد الكرة بإخطار كاف بالفرق الأربعة المشاركة في البطولة منهم فريقان لدوري الأبطال ومثلهما للكونفدرالية، وهو ما يضع اتحاد الكرة في مأزق، خاصة أن الدوري سيستأنف يوم 6 أغسطس وما زال متبقيا 17 جولة حتى الآن ومن الصعب معرفة الفرق الأربعة التي تشارك في البطولات الأفريقية.





وكشف مصدر مسئول بالاتحاد عن أنه سيتم إخطار كاف بوضع اسم مصر في الخانة الخاصة بإجراء القرعة لحين إرسال الفرق، ولكن هناك أزمة أن الدوري في مصر سينتهي بنهاية شهر أكتوبر، ومن الصعب إرسال الفرق الأربعة قبل شهر أكتوبر لحين معرفة الفرق المتصدرة للمربع الذهبي والذى يتنافس عليه الأهلي المتصدر ثم المقاولون والزمالك وبيراميدز حتى الآن، وتابع المصدر أنه في حالة إصرار كاف على إرسال الفرق أو انتهاء المهلة سيتم إرسال نفس أسماء فرق الموسم المقبل وهي الأهلي والزمالك لدوري الأبطال، وبيراميدز والمصري للبطولة الكونفدرالية.



