انحسار مفاجيء لمياه النيلين" الأزرق والأبيض"

19 يوليه 2020 - 02:28 م

خرج عدد من المحطات المائية من الخدمة بعد انحسار مفاجي للنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل.

وأوضح المدير العام لهيئة مياه الخرطوم، أنور السادات الحاج محمد في تصريحات صحفية، أن محطات الصالحة "أ" و "ب" وبيت المال، وشمال بحري وأم كتي والشجرة، خرجت عن الخدمة جراء الانحسار المفاجئ للأنهار الثلاثة.

وأضاف السادات أنه تم إنزال منصات مضخات المياه الخام لأدنى مستوى لها في عدد من المحطات، منوها أن ما نجم عن الانحسار أدى لخفض كميات المياه النقية المنتجة من المحطات المذكورة.

وأشار إلى أن الهيئة أبلغت إدارة الخزانات بخروج محطاتها عن الخدمة للانحسار المفاجئ.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من عرض صور تم التقاطها من الأقمار الصناعية ببدء ملء سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق قرب الحدود السودانية.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من عرض صور تم التقاطها من الأقمار الصناعية ببدء ملء سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق قرب الحدود السودانية.

بينما نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن الوزير سيليشي بيكيلي أن الصور كانت تعكس الأمطار الغزيرة وتدفقها، نافيا ما نقل عن لسانه.

وكان الوزير أكد في تصريحات منسوبة له، أن هذه المرحلة التي وصل إليها السد تمكن من بدء عملية التخزين الأولى المقدر بـ4.9 مليار متر معب، مؤكداً الصور التي نشرتها بعض المواقع والوكالات التي تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية حول بدء عملية التخزين بسد النهضة.