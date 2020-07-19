مرتضى منصور: "شطبت عضوية ابن أختي من الزمالك"

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قال المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يراعي تطبيق العدل دائمًا خلال رئاسته للنادي الأبيض.

وأضاف "منصور" خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "الجميع لدى سواسية في المعاملة، والعدل بيطبق على الكل".

واختتم: "شطبت عضوية ابن أختي من الزمالك، وليس في قاموسي تمييز أحد على آخر".

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