الكويت.. إسدال الستار على أكبر عملية نصب

19 يوليه 2020 - 02:41 م

أسدل القضاء الكويتي الستار على قضية شركة تيماس، والتي شغلت الرأي العام الكويتي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الراي الكويتية قضت محكمة التمييز بحبس 14 وافدا ما بين 5 و10سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية النصب العقاري وغسل أموال بمبلغ 109 ملايين دينار كويتي المتهم فيها موظفون في شركة تيماس وعدد من الشركات التابعة لها.

وأضافت أنه محكمة التمييز قضت بتغريم شركة تيماس 107 ملايين دينار وتغريم المتهمين 107 ملايين دينار ومصادرة الأموال والعقارات داخل وخارج دولة الكويت.

يذكر أن أصول القضية تعود إلى أعوام عدة، حيث وجهت النيابة العامة إلى موظفين في شركة تيماس وعدد من الشركات التابعة لها، تهم بغسيل الأموال والنصب العقاري على أموال المواطنين والمقيمين، والاستيلاء على مبلغ 109 مليون دينار كويتي.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين جريمة غسيل أموال بأن تعمدوا حيازتها واكتسابها، مع علمهم بأنها متحصل عليها من الجريمة الموصوفة، وذلك بأن جمعوا المبالغ من المجني عليهم، على أنها استثمار في المجال العقاري في الإمارات وتركيا، ‏وإيداعها في حسابات شركات داخل مصارف كويتية.