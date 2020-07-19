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بعد فوزه بمبلغ ضخم.. يتنكر أثناء حصوله على جائزة اليانصيب

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دبليو براون
دبليو براون

فتحي مجدي

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هبطت ثروة ضخمة على رجل من جامايكا نشأ في أسرة فقيرة بعد أن فاز بيانصيب بقيمة 666 ألف دولار أمريكي. 
واشترى الرجل، المعروف باسم دبليو براون، التذكرة الفائزة في بار دي إندز الرياضي في مايو.

لكنه لم يخبر أحدًا عن فوزه، مبررًا ذلك بخوفه على حياته، ولأن العديد من الفائزين في البلاد أصبحوا يخشون على سلامتهم بعد فوزهم بالجائزة الكبرى.

وأضاف براون، أنه لم يقرر بعد كيف سيتصرف في الثروة الضخمة التي حصل عليها، متابعًا: "أريد أن أحدد ما هو أفضل شيء أفعله قبل إنفاق أي شيء. أحتاج إلى تحديد أهدافي".

وأشار إلى ظروفه التي نشأ فيها، قائلاً: "كانت الحياة قاسية دائمًا. لقد أتيت من عائلة فقيرة، وأحيانًا لم أتمكن من الذهاب إلى المدرسة لأن والداي لم يكونا كذلك، لكنني أخبرت نفسي أن الله سيساعدني يومًا ما حتى أتمكن من مساعدة أسرتي". 

وقام نائب رئيس شركة سوبريم فنتشرز، جيل أبراهامز، للتسويق والاتصالات والرعاية، بتسليم الشيك البالغ قيمته 95 مليون دولار (الدولار الأمريكي يساوي 143.16 دولار جامايكي) إلى براون.
 
وفسرت نائب الرئيس المساعد سيمون كلارك كوبر، سبب تنكر الفائز خلال حفل الفوز باليانصيب.

وقالت: "لسوء الحظ، جامايكا ليست مثل الأسواق الأخرى. في الأسواق الأخرى، لا يفعلون ذلك بالضرورة، ولكن هنا أعتقد أنهم يختارون القيام بذلك للحفاظ على سلامتهم. لن نقول لهم ألا يفعلوا ذلك لأن سلامتهم ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا أيضًا".

وأضافت: "يأتي الناس وهم متنكرو. وهم عادة لا يحتاجون إلى مساعدتنا، وعادة ما يكونون مبدعين للغاية، وربما يتجاوزون أي شيء يمكن أن نفكر فيه أو نتخيله، وقد كان فعالاً للغاية على مر السنين".

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