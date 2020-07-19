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رفض ابنه ارتداء الكمامة.. فأصابه بكورونا ونقله إلى المستشفى في حالة خطرة

رفض ابنه ارتداء الكمامة.. فأصابه بكورونا ونقله إلى المستشفى في حالة خطرة

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رفض ابنه ارتداء الكمامة.. فأصابه بكورونا ونقله إلى المستشفى في حالة خطرة
رفض ابنه ارتداء الكمامة.. فأصابه بكورونا ونقله إلى المستشفى في حالة خطرة

فتحي مجدي

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أصيب أمريكي بـ (كوفيد – 19)، الناجم عن فيروس كورونا المستجد، بعد أن التقط العدوى من ابنه، الذي تجاهل رغبة زوجة أبيه في البقاء في المنزل لتجنب العدوى، ما أدى إلى دخوله المستشفى والبقاء فيه لمدة ثلاثة أسابيع.
قالت ميشيل زيمت زوجة الرجل المصاب لمحطة (WSVN) التليفزيونية، إنها توسلت إلى ابن زوجها البالغ من العمر 21 عامًا - الذي لم تكشف هويته – لكنه تجاهل تحذيرها من حضور التجمعات الكبيرة الشهر الماضي، وذهب إلى منزل أحد الأصدقاء.

وأضافت: "كنت أتوسل إليه في كل مرة يغادر فيها المنزل:"أرجوكِ ارتد قناعك، خذ مطهرًا، وتأكد من غسل يديك باستمرار. لطالما أكد لي: لا تقلقي يا أمي. أفعل كل شيء بشكل صحيح، اهدأي".

وأشارت إلى أنه لبس القناع أثناء وجوده في منزل صديقه، لكنه خلعه في وقت ما، وأدى القرار في نهاية المطاف إلى إصابة أربعة أقارب - بما في ذلك ابن الزوجين البالغ من العمر 14 عامًا وابنته البالغة من العمر 6 سنوات - بالفيروس. 


زوج زيمت، جون بلاس، البالغ من العمر 42 عامًا، مصاب بمرض السكر. ويقول الأطباء إنه أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير لأنه يعاني أيضًا من زيادة الوزن.

وقالت زيميت: "لقد خذلتم حذركم مرة واحدة فقط، كل ما يتطلبه الأمر. عدت إلى المنزل، وأصبت المنزل بأكمله".

وبعد أسابيع، تعافى وأطفالهما الثلاثة، لكن بلاس لا يزال في وحدة الرعاية المركزة في مركز ويستسيد الطبي الإقليمي، حيث خضع على جهاز التنفس الصناعي لمدة أسبوعين.

تحسنت حالته الخميس وتم رفعه من جهاز التنفس الصناعي كما كتبت زايمت عبر موقع "فيس بوك". 

وتابعت: "لكن الطبيب أخبرنا أن هناك دائمًا احتمال أنه قد يضطر إلى العودة إلى جهاز التنفس الصناعي أو قد تنشأ مشاكل أخرى ولكن هذه بالتأكيد بعض الأخبار الإيجابية". 

وقالت زيمت إن التجربة المخيفة تظهر أن سكان فلوريدا الصغار "لا يستمعون بالضرورة" للسلطات الصحية التي تخشى من انتشار عدوى الإصابة إلى السكان الأكثر ضعفًا.

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