  • الأحد 19 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر07:10 م
Advertisements
بحث متقدم
عبدالعال

عاجل.. 200 ألف جنيه عقوبة الغش في الامتحان

تبرعوا بأعضائهم.. الملك سلمان يمنح 234 سعوديا هذا الوسام

أمر ملكي عاجل في السعودية

صورة

الجثث تفوق طاقة المستشفيات.. أمريكا عاجزة أمام كورونا

صورة

خماسية في شوط.. الزمالك يفترس سموحة

السعودية

السعودية تزف خبرًا سارًا وغير متوقع لشعبها

الدولار

الدولار يخالف المتوقع ويرتفع أمام الجنيه في ختام التعاملات

ارشيفية

مخاوف من استغلال كمامة الوجه في استهدف مسئولين بارزين ببريطانيا

السيسي

عاجل.. "السيسي" يجتمع بكبار قادة القوات المسلحة

الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر

وكيل الأزهر: نتائج المواد المصححة تدعو للتفاؤل

رفض ابنه ارتداء الكمامة.. فأصابه بكورونا ونقله إلى المستشفى في حالة خطرة

رفض ابنه ارتداء الكمامة.. فأصابه بكورونا ونقله إلى المستشفى في حالة خطرة

مخاوف من استغلال كمامة الوجه في استهدف مسئولين بارزين ببريطانيا

آخر الأخبار

ارشيفية
ارشيفية

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

الشرطة تقتل رجلاً رفض ارتداء كمامة الوجه

#

صور.. قرد يتحرش بفتاة ويمسكها من منطقة حساسة

#

الصين تعيش رعب كورونا مجددًا بسببب سلالة شديدة العدوى

#

إغلاق جديد في روما يثير مخاوف من موجة كورونا ثانية في إيطاليا

حذر خبير أمني بريطاني من أن الإرهابيين قد يستخدمون أقنعة الوجه لإخفاء هويتهم من أجل شن هجمات على الوزراء، أو الأهداف البارزة.
وقال جراهام يويل، الذي عمل ضابط حماية لمدة تسع سنوات، إن استخدام أغطية الوجه في الأماكن العامة يشكل خطرًا أمنيًا كبيرًا.

وأضاف، أن ارتداء الأقنعة الإلزامية بسبب جائحة فيروس كورونا يمكن أن تستخدمه الخلايا الإرهابية واللصوص والمغتصبون لتنفيذ جرائم باستخدام إخفاء هوية أغطية الوجه لتجنب الإمساك بهم.

كما حذر الخبير الأمني من وقوع هجوم إرهابي كبير ضد عضو بارز في الحكومة، أو مبنى حكومي أو معلم رئيسي، قائلاً "إنها مسألة وقت فقط".

يأتي هذا فيما أُبلغت الحكومة اليوم من أن كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة وكاميرات التعرف على الوجه لن تكون قادرة على التعرف على المجرمين والإرهابيين، لأنهم يمكنهم الاندماج وسط الحشود وإخفاء وجوههم بالكمامة.

ومع فرض غطاء الوجه إلزاميًا في وسائل النقل العام في إنجلترا وداخل المتاجر اعتبارًا من 24 يوليو، يشعر الخبير الأمني بالقلق من أن المجرمين لن يتم تعقبهم أو التعرف عليهم من قبل شهود العيان ويمكن أن ينسحبوا.

ويعتقد يويل أن الأجهزة السرية الروسية، والجماعات الإسلامية المتطرفة يمكن أن تستفيد من عدم إلزام المواطنين بارتداء أقنعة الوجه.

وأضاف: "أنا مرعوب من هذا. خوفي هو أن الشخص الذي يرتدي قناع وجه لا يمكن التعرف عليه من قبل الدوائر التلفزيونية المغلقة أو شهود العيان إذا ارتكبت جريمة".

وتابع: "يمكن أن يظهر التعرف على الوجه في الجزء العلوي من الوجه، لكن الإرهابيين واللصوص الأذكياء سيرتدون قلنسوة وستبدو طبيعية في مناخ اليوم".

واستدرك قائلاً: "تخيل مواجهة شخص يرتدي مثل هذا في الليل في حديقة أو شارع مظلم. أجده مخيفًا حقًا. داعش تراقب وتبحث عن نقاط الضعف والأخطاء - وهذا خطأ"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقالت الشرطة البريطانية الشهر الماضي إنها لن تعيد النظر في استخدام تقنية التعرف على الوجه الحي (LFR) ، على الرغم من تحذيرات جماعات الحقوق المدنية، لأنها "غير دقيقة ويمكن أن تؤدي إلى التنميط العرقي".

وفي أعقاب احتجاجات "حركة السود مهمة" الولايات المتحدة، أكدت أمازون ومايكروسوفت أنها لن تبيع هذه التكنولوجيا لقوات الشرطة، بعدما تبين أن البرنامج غير قادر على التعرف بشكل صحيح على الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.

وأظهرت تجارب التكنولوجيا في لندن وويلز من 2016 إلى 2018 أنها حددت بشكل غير صحيح بنسبة 81 في المائة من الوقت.

وقال يويل: "ستضطر الشرطة إلى الاعتماد على أوصاف شهود العيان، ولكن كل ما يمكنهم فعله هو وصف ملابسهم والقول "كانوا يرتدون قناع وجه".

وأضاف: "الأمر لا يقتصر فقط على الإرهابيين - يمكن أن يستفيد اللصوص والمغتصبون وسائقي السيارات من استخدام القناع على نطاق واسع".

وتابع: "لم أسمع أحدا يتحدث عن هذا الأمر، ولم يذكر سياسيون أو خبراء الجانب الأمني".

واتهم يويل رئيس الوزراء بوريس جونسون بعدم النظر في الآثار المترتبة على سياسة قناع الوجه الجديدة.

وأضاف: "أعتقد أنه سيتم استهداف فرد رفيع المستوى، بوريس جونسون لديه الكثير من الحراس الشخصيين، ولكن يمكن استهداف وزير بارز. كما يمكن مهاجمة المباني الحكومية ومحطة القطار والموقع البارز".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حالة وفاة تهز السعودية
» أطول مريض بكورونا في بريطانيا تتعافى بعد 13 يومًا بالمستشفى
» مقتل ثلاثة أصدقاء أثناء رحلة صيد
» وفاة فتاة تناولت الكحول على معدة فارغة
» نجم بيراميدز يرفع راية العصيان على ناديه
» أزمة جديدة لـ "الجبلاية"
» بعد الصورة الغامضة.. إليسا تتوعد جمهورها بمفاجأة
» مذيعة بي إن سبورت تنشر فيديو عن رجاء الجداوي.. ومتابعوها: كفاية خبث
» على مذهب مالك.. تدوينة مثيرة لإمام الحرم المكي عن " الحب والهوى"
» فجر السعيد: أبشروا نحن في انتظار هذه المفاجأة
» "النحاس": عرض الأهلي لضم "المحمدى" غير مرض تماما

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:33 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية