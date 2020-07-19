الدولار يخالف المتوقع ويرتفع أمام الجنيه في ختام التعاملات

شهدت أسعار صرف الدولار، أمام الجنيه ارتفاعًا اليوم الأحد في ختام التعاملات، وجاءت أسعار اليوم مقارنة بمستوى العملة الأمريكية الخميس الماضي.





وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي حيث سجل 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع.





وفي بنك القاهرة، زاد الدولار قرشًا واحدًا حيث بلغ 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع.





كذلك زاد قرشا واحدا في بنك الإسكندرية مسجلًا 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع.





وفي مصرف أبوظبي الإسلامي استقر السعر عند 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع.





أما البنك الأهلي فظل ثابتًا عند 15.93 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع.

في بنك البركة ظل مستقرًا عند 15.91 جنيه للشراء، و 16.01 جنيه للبيع.





وفي بنك مصر سجل 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع.