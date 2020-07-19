خماسية في شوط.. الزمالك يفترس سموحة

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السعودية تزف خبرًا سارًا وغير متوقع لشعبها
الدولار يخالف المتوقع ويرتفع أمام الجنيه في ختام التعاملات
مخاوف من استغلال كمامة الوجه في استهدف مسئولين بارزين ببريطانيا
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رفض ابنه ارتداء الكمامة.. فأصابه بكورونا ونقله إلى المستشفى في حالة خطرة
الطيب حسين
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