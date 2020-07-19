» حالة وفاة تهز السعودية

سادت بين السعوديين حال من الحزن اليوم الأحد، عقب وفاة مسعف شاب، أثناء محاولته إنقاذ عدد من الأشخاص تعرضوا لحادث سير.



وكشف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمدينة المنورة خالد السهلي، عن تعرض أحد المسعفين للوفاة بعد تعرضه لحادث دهس، خلال مباشرة عمله لحالة إسعافية في طريق الهجرة فجر اليوم.

وقال السهلي، ورد بلاغ لغرفة العمليات فجر اليوم الأحد، يُفيد بوجود حادث انقلاب بطريق الهجرة النازل في الكيلو 7 من المدينة المنورة، وعلى الفور تم توجيه الفرقة الأقرب للموقع وعند وصول الفرقة للموقع وأثناء مباشرتهم لإسعاف الحالة، تعرض أحد المسعفين ويدعى هاني يوسف عيسى، ويعمل بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، لحادث دهس.

وأضاف، أنه على الفور تم نقل المُسعف هاني، مباشرة للمستشفى؛ حيث كانت حالته خطيرة، وبعد محاولات لإنعاشه تم إعلان وفاته، عقب ربع ساعة من وصوله للمستشفى.

وأهاب السهلي، بقائدي المركبات بضرورة أخذ الحذر والتهدئة عند رؤية الأضواء التحذيرية في مواقع الحوادث لسلامة الجميع .

وأوضح السهلي، أن المسعف هاني، كان من خيرة المسعفين في الميدان والذين يقدمون التضحيات الكبيرة لإنقاذ الأرواح. وقد تقدم جميع العاملين بهيئة الهلال الأحمر السعودي، بخالص العزاء والمواساة لذوي المسعف هاني، الذي فارق الحياة خلال قيامه بواجبه.