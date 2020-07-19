أمر ملكي عاجل في السعودية

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صدر أمر ملكي في المملكة العربية السعودية، بتعيين الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضوًا بمجلس الإدارة.

ورفع الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل شكره وامتنانه للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب عن اعتزازه وزملائه أعضاء مجلس الإدارة بهذه الثقة في سبيل خدمة هذه الرياضة العريقة.

وقال الأمير بندر بن خالد الفيصل، أنه سيعمل وزملاؤه أعضاء مجلس الإدارة على كل ما يرتقي بالفروسية السعودية، ويحقق تطلعات محبيها والمهتمين بها في جميع المجالات.


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