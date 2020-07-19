«زواج في الزنزانة».. أحبت قاتلاً وتزوجته بالسجن

19 يوليه 2020 - 06:52 م

على طريقة فيلم "حب في الزنزانة"، وقعت امرأة أمريكية في حب قاتل مسجون، وجرت مراسم الزفاف داخل السجن، واصطحبت أطفالها كشهود.





التقت مونيك ستالورث (33 عامًا)، لأول مرة مع آرثر ألكسندر ماكول في فبراير 2019 المحكومة عليه بما مجموعه 60 عامًا كحد أدنى في سجن ولاية كيرن فالي بديلانو بولاية كاليفورنيا، بعد إدانته بجريمة قتل من الدرجة الأولى، ويمضي عقوبة السجن مدى الحياة لإطلاق النار على رجل حتى الموت في عام 2008.







لكن مونيك - التي كانت أمًا لروديني (13 عامًا)، وماليزيا (6 أعوام) ، من علاقة سابقة - تقول إنها لم تتوقع أبدًا أن تقع في حب ماكول، بعد أن أغرقها بسحره والاستعداد للإصلاح.





وظلا يتواعدان لمدة 10 أشهر – منها أربعة أشهر في التحدث على الهاتف بعد أن قدمهما صديق مشترك - أخت آرثر غير الشقيقة شوندرا ماكال (31 عامًا)- قبل الاجتماع شخصيًا لأول مرة خلال زيارة السجن في يونيو 2019.





وتزوجا في سجن ولاية كيرن فالي بكاليفورنيا في فبراير 2020، مع طفليها وابن آرثر وأشقائهم الحضور. وارتدت مونيك فستان زفاف أبيض، لكن آرثر كان لا يزال عليه ارتداء بدلة السجن الزرقاء.





قالت مونيكا: "أنا صديق جيد مع أخت آرثر غير الشقيقة وكنت في منزلها ذات يوم عندما اتصل بها للدردشة. سمعني أتحدث في الخلفية وطلب منها أن تضعني على الخط. "تحدثنا عن عائلاتنا وطفولتنا. لقد كان صديقي الشخصي لمناقشة أي صعوبات واجهتها في ذلك اليوم وأردت أن أعرف المزيد عنه، وليس فقط عن جريمته".







وأضافت: "أدت هذه المناقشات إلى جذب المشاعر، لذلك في غضون ثلاثة أشهر، كنت أعرف بالفعل أنه كان له مكان خاص في قلبي أردت استكشافه. إنه يجعلني أشعر كطفل في متجر حلويات".





ومضت قائلة: "إنه لا يخيفني، آرثر عملاق لطيف. إنه رجل متغير، وهو روح حانية للغاية. لن يضر ذبابة الآن. نحن مثاليان معًا. "أنا فخور جدا بأن أدعوه زوجي".



