برلمانى يتقدم بطلب إحاطة لتأجير مقر الجامعة العربية

تقدم النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بطلب إحاطة إلى السفير سامح شكرى وزير الخارجية بشأن ضعف دور جامعة الدول العربية فى مواجهة القضايا التى تمس الأمن القومى العربى وترهل الموقف العربى من القضايا التى تمس عالمنا العربى.



وأشار السيد فى بيان صحفى له إلى أن دور جامعة الدول العربية بدأ يضعف منذ عجزها عن مواجهة أطماع الرئيس الأمريكى جورج بوش ، مما تسبب فى تقسيم دولة العراق وإباحة التدخلات الخارجية فى هذه الدولة الشقيقة ، وشبه مساندة حلف الناتو فى التدخل فى الدولة الليبية أثناء ما يسمى بالربيع العربى فى ليبيا ، مما أوصلها لما وصلت إليه.



وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن موقف جامعة الدول العربية كان ضعيفا تجاه الدولة السورية واليمنية ، مطالبا بإلغاء دورها وتأجير مقرها مع احتفاظ البرلمان العربى فى عقد اجتماعاته فى هذا المبنى العريق والغير مستفاد منه ومن دور القائمين عليه.

وأوضح أنه كان أخر هذه المواقف المحالة إلي جامعة الدول العربية هو موقفها من عدم المساندة الحقيقية والفعالة للموقف العربي تجاه القضية الليبية، وقضية سد النهضة الإثيوبي.